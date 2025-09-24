Hacemos zoom out para ver si el arte ha tratado bien... a las suegras

Vamos a hacer zoom out, y así podemos poner el foco del “Gran Angular” en ver cómo el arte ha tratado a la criatura de la que vamos a hablar...

Poca broma... este ser habita muy cerca de todos nosotros, es una criatura de la que se ha escrito y se han contado muchas... ¿Mentiras? ¿Verdades?

Sea como sea... Este ente vive por lo general cerca de nuestras casas, opina sobre nuestros asuntos, nunca están contentos con nuestras decisiones económicas o nuestra forma de limpiar el hogar, a veces nos facilitan la vida y otras... simplemente la complican...

¿Sabes qué criatura es esta?

Pues nada más y nada menos... ¡¡QUE LAS SUEGRAS Y LOS SUEGROS!!