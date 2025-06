Hablamos con Albert Puñet, víctima de una de las drogas más peligrosas: El fentanilo

Habrán oído hablar de él muchas veces. EL FENTANILO… también conocido como “la heroína del siglo XXI”… un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, y que ha arrasado como droga en los EEUU, donde han muerto más de un millón de personas por sobredosis desde el año 2000. En España, los médicos lo prescriben para aliviar el dolor intenso o severo cuando no funcionan otros analgésicos. Pero, ¡OJO! porque algunos pacientes ya han advertido de los riesgos adictivos que genera esta sustancia. Albert Puñet es uno de ellos. Este ex director de banca fue adicto al fentanilo durante dos años. Se lo prescribieron para combatir un dolor crónico severo tras sufrir un accidente de tráfico que estuvo a punto de dejarle en silla de ruedas. Llegó a tomar 4 dosis de fentanilo al día y a mentir al médico para conseguir más dosis. Hasta que se dio cuenta de que era un “drogadicto”… “un yonqui de receta”… Intentó reducir la dosis, pero apareció el síndrome de abstinencia. Sabía que de aquello no podía salir solo. Por eso, pidió ayuda e ingresó en un centro de desintoxicación. Hoy, jubilado con 40 años debido a su accidente y sin fentanilo, siente que la vida le vuelve a sonreír.