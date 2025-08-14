Gonzalo Torrente, la historia del cuentista maldito, por Munir Hachemi

Dicen que los hijos no tienen porque pagar los pecados de los padres y que lo suyo es que hereden sus cosas buenas y sus puntos positivos. También cuentan que lo clásico es que los padres famosos ayuden a sus hijos a triunfar en el ámbito de su propio éxito y seguramente dicen bien quienes así opinan.

Este es el caso de Gonzalo Torrente Malvido, hijo del gran escritor Gonzalo Torrente Ballester, un hombre complejo de retorcida historia y un autor tan maldito que ni siquiera llegó a ser reconocido como tal. Un hombre que no quería saber nada de fama ni de oropeles y un escritor premiado que nunca pudo recoger el único premio que le concedieron… porque estaba en la cárcel.

Pues para charlar sobre su polémica figura, sobre su vida y sobre su obra, Munir Hachemi analiza en Por fin toda la historia que le ha dedicado al libro Torrente Malvido: arqueología del fracaso.