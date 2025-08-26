Glotopolítica: ¿Cómo influye el lenguaje en la política? Responde José del Valle

El lenguaje cumple múltiples funciones: no solo nos ayuda a entendernos, también se utiliza para agredir, amar, invocar emociones o provocar reacciones. Bajo esta premisa se estudia la glotopolítica, un término que combina las raíces griegas de glossa («lengua») y la acción política.

Este concepto describe tanto la influencia de la política sobre el lenguaje como el impacto que el propio lenguaje ejerce en la política. El análisis parte de reconocer que la palabra va mucho más allá de un simple instrumento de comunicación: se convierte en herramienta de poder.

En este sentido, los expertos señalan cómo los políticos son capaces de modificar el lenguaje para convocar emociones y cómo esa modificación puede generar adhesión, rechazo o movilización social. Estudiar esa relación entre lengua y política resulta clave para entender no solo los discursos, sino también los efectos que producen en la ciudadanía.

José del Valle, sociolingüista, investigador y catedrático en la Universidad de Nueva York, explica el significado de la glotopolítica en Por fin con Isabel Lobo.