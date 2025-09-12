Glòria Serra: "Equipo de investigación en Onda Cero Podcast va a mantener la esencia del programa"

Equipo de Investigación llega a Onda Cero Podcast:
Mucha gente llevará todo el verano esperándolo... y sí: Esta noche se estrena en La Sexta la nueva temporada de “Equipo de Investigación”, ¡Y ya van 15...!
Pero es que, además, el programa, que se ha consolidado como el programa de investigación más visto de la televisión, llega con su tercera temporada a Onda Cero Podcast, en formato audio.
Junto a su equipo de reporteros van a dar voz a los protagonistas en 15 episodios, y van a reconstruir casos reales que siguen generando titulares y polémica
Esta nueva temporada se suma a las dos anteriores publicadas en Onda Cero Podcast, que ya están disponibles en la web y app de Onda Cero.
Y cada semana, podremos disfrutar de un nuevo capítulo en las principales plataformas de audio, cómo, dónde y cuándo queramos: en el coche, haciendo deporte, paseando al perro o tranquilamente en casa.