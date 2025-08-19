Francisco Martín Azcárate: "Más que quedarnos con el eslogan, tenemos que aprovechar la oportunidad de repensar de nuevo el paisaje"

Francisco Martín Azcárate, biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en ecología desmontando bulos incendios, analiza todas las mentiras que se están produciendo y sus causas con respecto a los incendios: "Más que seleccionar bulos en particular, hablaría de análisis muy superficiales y la mayor parte de la desinformación es aprovechar para superficializar mucho la base de un problema".

"Los incendios son un fenómeno muy multifactorial y todo lo que no sea comprender que estamos ante una problemática muy compleja, incremento de la biomasa por consecuencia del abandono o el cambio de las condiciones climáticas. Por tanto, tenemos que asumir que esta es nuestra nueva realidad. Necesitamos educación para la convivencia", asegura Francisco sobre la nueva realidad española.

Además, el biólogo indica que hay que aprovechar para aprender: "Desbrozar se puede desbrozar pero solo los desbroces en sitios muy concretos si son una buena idea. Las decenas de miles de hectáreas no es imaginable que se pueda desbrozar. La otra gran fuente de consumo de la biomasa son los incendios. Más que quedarnos con el eslogan, tenemos que aprovechar la oportunidad de repensar de nuevo el paisaje para fomentar un paisaje más en mosaico ya que tendrá un incendio más gestionable".