Por Fin con Isabel Lobo recoge los legados de Andrea Quintero, este lunes con Emma Ozores

Emma Ozores reconoce que su amor por el teatro y el cine está marcado, además de por vocación, por la herencia familiar. Nieta e hija de intérpretes, pertenece a una saga que ha hecho historia en la escena española. “Por parte de madre, ya somos la cuarta generación que se dedica a esto”, explica la actriz, quien confiesa que desde niña admiraba a sus padres y abuelos y soñaba con seguir sus pasos.

La intérprete recuerda que su primera preparación llegó de la mano de un profesor de teatro, aunque para ella la técnica se perfecciona en directo: “Te das cuenta de que cuando más aprendes es encima del escenario”.

Actualmente, Emma protagoniza la puesta en escena de “El último que apague la luz”, una obra escrita por su padre. Asegura desempeñar su trabajo con sencillez y humildad: “No siento que haya aportado lo que mis predecesores. Ellos tenían unas cualidades muy grandes. Yo solo intento hacer bien mi trabajo y que al público le guste”.

Con proyectos en vigor, Emma Ozores mantiene la ilusión intacta y el compromiso con un legado artístico que considera un verdadero privilegio, y lo analiza en los Legados de Andrea Quintero en Por fin con Isabel Lobo.