Fernando Tejero: "Le hice una vida inventada desde que el personaje nace hasta el momento de la película y yo pensé en mi"

Es una de las películas más esperadas del año: ‘El Cautivo’, de Alejandro Amenábar, que ya se puede ver en cines.

La historia quizás más desconocida y misteriosa de Miguel de Cervantes: su encarcelamiento en Argel. Y es que antes de escribir el Quijote, el joven soldado Miguel de Cervantes fue capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén.

Allí encontró refugio en su pasión por contar historias, y también se ganó enemigos como el religioso Juan Blanco de Paz…

Es uno de los aspectos más comentados y que más ha llamado la atención de ‘El Cautivo’, la condición sexual de Miguel de Cervantes.

Y es que, como ha comentado Alejandro Amenábar, documentándose para la película se encontró con “la posibilidad de que Cervantes hubiera podido salvar la vida a pesar de haberse intentado escapar varias veces de su cautiverio por una relación especial con el temido Bajá de Argel, del que sí que hay constancia de que era homosexual”.

Una relación que presuntamente denunció el religioso Juan Blanco de Paz, interpretado en la película por el actor Fernando Tejero