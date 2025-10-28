Fernando Mosteiro, coordinador de la unidad de trasplantes del CHUAC: "La tecnología ayuda, pero sin donante no hay trasplante"

El año pasado, España batió récord en trasplantes con 6.464 operaciones de este tipo. El Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), concretamente, realizó 309, una cifra histórica. El coordinador de trasplantes del CHUAC ha celebrado esta cuestión, al tiempo que ha recordado lo más importante: "Si no hay donante, no hay trasplante".

"Todo esto puede hacerse gracias a la generosidad de la población", por eso España ocupa el primer puesto en trasplantes en el mundo, por delante de países como Estados Unidos o Alemania. Se hacen tantos trasplantes por varios motivos: porque la esperanza de vida es mayor que hace unos años, porque los resultados son muy buenos y porque ahora hay enfermedades que sí permiten trasplantes, que antes no.

Fernando trabaja en una unidad de cuidados intensivos y ha contado que su día a día se basa en estar "en alerta permanentemente, chequeado en hospitales aquellos pacientes que pueden ser potenciales donantes de órganos". Como no todo el mundo puede ser donante, Mosteiro ha hecho una advertencia a la población: "Es mucho más probable que cualquiera necesitemos un trasplante a que podamos ser donantes de órganos", para concienciar así la importancia de decir "sí a la donación".

El secreto del éxito del CHUAC

El año pasado se hicieron más de 6.400 trasplantes y a principios de 2024 había en lista 4.900. Cuando terminó el curso, la lista subió a 5.050 personas. Preguntado por cuál es el secreto del éxito en el hospital de A Coruña, el coordinador del Hospital de A Coruña ha recordado que el doctor Pepe García Buitrón puso en marcha "él solo" en 1981, el programa de donación y de trasplante. "Aquella iniciativa de vida inculcó una filosofía en el hospital. El CHUAC no puede entenderse sin los trasplantes", ha comentado en Por fin.

También ha evolucionado las tasas de negativas familiares. "Galicia hace 25 años era la comunidad de mayores tasas de negativas", ha lamentado Mosteiro debido a la falta de información. Por ello, en 2008 comenzaron un proyecto basado en la educación e información en los colegios, además campañas de concienciación desde asociaciones de trasplantados. Todo esto ha sido "fundamental" para rebajar esa tasa de negativas, ha explicado.

El papel de la tecnología

El dato clave que refleja cómo ha evolucionado la mentalidad de la sociedad española es la tasa de donación por millón de habitantes. En España, por cada millón de personas hay 52 donantes, mientras que Estados Unidos, que es el segundo, tiene 48. "Estados Unidos tiene esa cifra por la crisis de fentanilo; aquí, sin tener ese problema, estamos por encima", ha contado el doctor Mosteiro para poner en valor la "solidaridad" de la población española.

Sobre el papel de la tecnología y cómo está ayudando en los trasplantes, ha explicado que sobre todo es de ayuda en "el seguimiento, los cuidados postrasplante, las terapias, los fármacos inmunosupresores...". Aun así, ha recordado que aunque la tecnología sea el futuro, "a día de hoy, sin donante no hay trasplante".