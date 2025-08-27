ACTUALIDAD

Fernando Méndez-Leite: "Lloraremos la pérdida de Eusebio Poncela toda la vida"

El director de la Academia de Cine ha hablado en Por fin tras el fallecimiento del actor Eusebio Poncela

ondacero.es

Madrid |

El actor español Eusebio Poncela ha fallecido este miércoles 27 de agosto con 79 años de edad, tal y como ha anunciado la Academia Cine en sus redes sociales. Fernando Méndez-Leite, su, ha hablado en Por fin para analizar la perdida de uno de los mejores actores españoles de la época:

"Es una de las noticias más tristes que hemos tenido. Es una de las grandes voces del cine español. Todo un compañero de generación con quien has compartido toda una vida. Me ha dejado muy tocado el fallecimiento de Eusebio".

El presidente de la academia insiste en que Eusebio "seguía en activo y había desarrollado una carrera muy extensa e interesante. Es un actor que se apuntaba a un bombardeo. Se apuntaba a los proyectos más arriesgados. Era un actor que se movía en todos los terrenos. Se le recuerda por películas como Martín Hache y fue protagonista de la serie de Vázquez Montalbán".

"Ha cubierto todos los aspectos que se pueden imaginar de la creación interpretativa. Muy exigente, no se callaba nada de lo que pensaba. Era una persona muy simpática y muy encantador. Como representante de mis compañeros de la Academia de Cine, es una perdida que lloraremos en la profesión".

