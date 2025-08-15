Fallece Javier Lambán, expresidente de Aragón

Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, ha fallecido este viernes 15 de agosto de 2025 a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer de colon y una trayectoria marcada también por la esclerosis múltiple desde 2010.

Lambán fue presidente de Aragón entre 2015 y 2023, además de alcalde de Ejea y presidente de la Diputación de Zaragoza. Figura relevante del PSOE, destacó tanto por su vocación de servicio público como por su defensa del diálogo y el compromiso social.

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, ha valorado en Por fin la última hora más difícil de este viernes tras el fallecimiento de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. Una noticia muy dura de digerir en pleno debate político:

"Se ha ido una excelente persona, una bellísima persona, una persona siempre pendiente de los demás y que dedicada a hacer el bien. Además,", indica Elena sobre el fallecimiento de Lambán.

Elena asegura que guarda "esas ganas de vivir a pesar de todo, a pesar del dolor, de la enfermedad y del cansancio. Esas ganas de hacer cosas por los demás y que durante su enfermedad ha escrito, ha dado conferencias, ha hecho declaraciones y nos ha tenido a todos alimentándonos con su intelecto".

Estamos recibiendo y estamos pudiendo leer algunos de los pésames de los compañeros a través de las redes sociales. Algunos más escuetos, otros más amplios

"Hay que mantener la coherencia tanto en la política como en la vida. Tenemos bases muy sólidas en este país para seguir avanzando, no conviene desgastarlas y que es bueno que haya pluralidad en las opiniones", asegura Elena Valenciano sobre la personalidad de Javier Lambán.

"Javier Lambán nos ha enseñado a todos, ha seguido defendiendo sus pensamientos hasta el último suspiro y yo creo que muchos lo vamos a recordar para siempre".