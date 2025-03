La experiencia y los reclamos de las mujeres en el ámbito científico y empresarial

Este fin de semana se celebra el Día Internacional de la Mujer y el programa 'Por Fin', con Jaime Cantizano, se ha desplazado hasta la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) para conocer de primera mano las experiencias y demandas de mujeres jóvenes y con puestos de responsabilidad en el ámbito de la tecnología y la ciencia.

Durante muchos años ha resultado muy complicado conocer testimonios de mujeres en el ámbito empresarial o científico, no porque no los hubiese, sino porque no tenían visibilidad. Gracias a los avances, los cambios sociales y el trabajo de mujeres que promueven el interés en las nuevas generaciones, esto ha cambiado.

Hablamos en 'Por Fin' con tres de estas mujeres para conocer sus testimonios y cómo han llegado a ocupar los puestos que hoy ocupan. Una de ellas es Alicia Martínez, neuróloga y fundadora de Time is Brain, que ha desarrollado un dispositivo de prevención ante el ictus. Explica que lo que buscan es monitorizar en tiempo real lo que ocurre en el cerebro de las personas que sufren este tipo de enfermedades y tener un diagnóstico rápido sobre las características de este.

Martínez reclama a la sociedad "un voto de confianza y una mirada más a abierta" para romper los estereotipos a la hora de "ver a mujeres en determinadas posiciones".

También pasa por 'Por Fin' Patricia González, una de las neurocientíficas referentes en la investigación del parkinson en nuestro país. Se queja de que "llevamos 30 o 40 años tratando a los pacientes con los mismos tratamientos" y de que "el diagnóstico de la enfermedad se estaba haciendo tarde". Reclama más inversión en enfermedades neurodegenerativas porque "estamos teniendo una población cada vez más envejecida".

Explica, además, las barreras que se ha encontrado en su vida laboral, ya que "en puestos de dirección nos rodeamos de un ambiente masculino" y "si eres una persona joven, la barrera es aún mayor". "Son diferentes generaciones en las que el papel de la mujer en liderazgo no ha sido tan importante. Tenemos mucho ruido alrededor y eso hace que tengamos que estar siempre demostrando que tu idea es buena, que tiene recorrido", explica.

Andrea Aznar es otra de las mujeres que participa en nuestro programa. Es periodista y directora de Bloom, la comunidad más grande en torno a la salud femenina de habla hispana. Habla de que este es un hecho que condiciona toda la vida de las mujeres, "desde el trabajo a nuestras relaciones humanas" y reclama que "existen muchos tabúes que parece que parece que hemos superado, pero a la hora de la verdad no tanto".

En la semana del Día Internacional de la Mujer, habla de feminismo y explica que "esto va de entender que todos vamos al mismo lugar, que no haya cosas de chicas y cosas de chicos, y volver a educar en unos valores a la juventud, a la que estamos metiendo ideas que no son constructivas".