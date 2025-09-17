Estrenamos "El Gran Angular" con Pablo Martínez Gugel

Hoy estrenamos una nueva sección: “El gran angular”. Pablo Martínez nos va a poner un tema encima de la mesa, y a contarnos cómo el arte ha explorado esas obsesiones humanas, o a veces esos temas más cotidianos.
Hablaremos de literatura, de pintura, de música, de cine y televisión…
Hoy hablamos de asesinos y asesinatos.
Los asesinatos son uno de los actos más horribles que se pueden cometer, pero es que, quizás, esa parte oscura… sirve de inspiración para contar historias, hacer críticas hacia la sociedad y el mundo en el que vivimos, e interesa tanto por el simple hecho de comprender por qué alguien haría algo así...
Y no solo eso, los asesinatos representan en el arte el conflicto absoluto, nos aportan ese placer de resolver, y son en si mismo un gran tabú. En definitiva, tienen todos los ingredientes para ser una herramienta perfecta para contar historias.