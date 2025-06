Esteban Romera, sobre el impacto del cambio de la Virgen de la Macarena: "Habrá un antes y un después"

"En los ojos de la esperanza, y en esos ojos sin igual, llora por ti toda Sevilla, solo de verte llorar. En esas cinco lágrimas va toda la sal de los mares, que en tu cara son altares que te animan a rezar. Son estrellas encendías, que no cesan de alumbrar y se tiñen de verdades en un juego de alamares, que no dejan de brillar". Así hablaba el autor Rafa Serna, hermano de la Macarena y pregonero de la Semana Santa de Sevilla, fallecido en febrero de 2019, de la Virgen de la Esperanza Macarena.

Así era la mirada de esta Virgen sevillana y así la recuerdan todos los feligreses que hoy no encuentran en ella los mismos ojos después de la reciente restauración que ha sufrido la imagen. Tal ha sido el impacto generado en los feligreses, que durante este lunes se congregaron en las puertas de la Basílica para pedir explicaciones y exigir la dimisión de la Junta de Gobierno de la Hermandad.

Para ahondar en este asunto, en 'Por fin' hemos hablado con Esteban Romera, director del programa de 'Paso a paso' en Onda Cero Andalucía. "Es un icono universal. Hay muchísima indignación en la ciudad", explica Romera. Junto a él también ha intervenido Juan Manuel Miñarro, escultor, imaginero, restaurador y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (Sevilla).

"Los titulares de la Hermandad de la Macarena tienen unas laboras de mantenimiento y limpieza", señala Romera. "Es muy usual dentro de las hermandades; son labores que duran tres o cuatro días y que en principio no tienen mucha importancia", añade.

Lo que ha ocurrido con esta imagen, en palabras de Romera, "ha sido un desajuste que ha provocado un nerviosismo tremendo en la ciudad" de Sevilla. "Habrá un antes y un después" de todo esto, asegura.

"Cuando vi las primeras imágenes tuve una sensación de desconcierto total", señala el imaginero Miñarro. "En una labor de mantenimiento no debe apreciarse ningún cambio significativo porque no se trata de un proceso de restauración", explica. "Este proceso es totalmente surrealista. No es normal que ocurra en una hermandad como La Macarena", sentencia.