En España el Alzheimer afecta a cinco millones de personas, entre quienes la padecen y sus familias

Este domingo 21 de septiembre se ha conmemorado el Día Mundial del Alzheimer.

Una enfermedad que borra recuerdos, altera la identidad y cambia la vida de quienes la padecen… pero también la de sus familias y cuidadores, que asumen la mayor parte de los cuidados con un enorme impacto emocional, económico y social.

En España el Alzheimer afecta a 5 millones de personas, entre quienes la padecen y sus familiares. Los expertos aseguran que estamos ante una nueva era en el tratamiento de esta dolencia con 40.000 nuevos casos cada año en España. En su 35 aniversario la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias quiere recordar que es hora de reconocer a esta enfermedad como un reto sanitario y social de primer orden y que es importante garantizar a las personas afectadas la misma atención y los mismos derechos que reciben otros colectivos…