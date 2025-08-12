Los errores que agravan los incendios en España, según el experto en cambio global Víctor Resco

Prevenir cuesta menos que apagar

"Desde un punto de vista político es más rentable apagar fuegos que prevenirlos", afirma Resco. El experto recuerda que las labores preventivas cuestan entre 2.000 y 3.000 euros por hectárea y generan recursos como madera o leña, mientras que la extinción dispara el gasto hasta los 19.000 euros. Cortar árboles o desbrozar puede ser necesario, pero estas acciones provocan rechazo social, insiste Víctor Resco.

Las áreas protegidas: más vulnerables de lo que parece

“El 38% de la superficie forestal cantábrica está protegida, pero concentra el 55% del área quemada”, señala. Para Resco, la falta de gestión activa en estos territorios crea acumulaciones de biomasa que alimentan incendios más intensos. Además, vivir junto a un bosque protegido aumenta en un 900% la probabilidad de que una población sea alcanzada por las llamas.

Tecnología y prevención: España se queda corta

Aunque España cuenta con más medios aéreos por hectárea que California, Resco advierte que “no invertimos lo suficiente en prevención”. A diferencia de Florida, donde se aplican quemas técnicas controladas para reducir combustible vegetal, aquí se confunden cortafuegos con medidas preventivas reales. “La prevención es gestión del territorio, no solo infraestructura”, recalca.

Una política forestal más valiente

Para el catedrático, la medida más audaz sería destinar menos recursos a nuevos aviones y más a maquinaria forestal y agrícola. “Plantar árboles sin gestionarlos es sembrar los incendios del futuro”, advierte. Propone reactivar el sector primario, fomentar paisajes en mosaico y apostar por el consumo de proximidad, aprovechando recursos como la madera y la biomasa para mitigar el cambio climático.