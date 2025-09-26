Juan Carlos Colado: "Lo importante es poder aplicar la educación física a tu día a día"

Internet está repleto de gurús del fitness. Pero muchas veces son aficionados, que tienen buenas rutinas, están en forma, pero que no cuentan con estudios, o no respaldan sus recomendaciones con hechos científicamente probados.

Y esto es muy peligroso, porque sus seguidores jóvenes quizás no noten los efectos de hacer ejercicios lesivos a corto plazo, pero lo harán al largo. Y los que se fían de lo que dicen, pero ya tienen una edad más avanzada, están expuestos a sufrir lesiones.

Y todo ello en un país, el nuestro, en el que los datos de las personas que acceden a gimnasios o recintos deportivos no para de crecer:

Un estudio de la cadena de gimnasios Synergym señala que el 66% de los españoles que realizan deporte lo hacen en los gimnasios. Además, el 52% de los encuestados son heavy users, usuarios que acuden al gimnasio cuatro veces a la semana o más.

Por eso, es importante contar con profesionales que sepan aplicar los criterios y conocimientos necesarios para ponerse en forma de manera segura. Es el caso de Juan Carlos Colado, Catedrático de Ejercicio Físico. Que hoy está con nosotros para contarnos cómo hacerlo