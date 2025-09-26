Entrevista en por fin

Juan Carlos Colado: "Lo importante es poder aplicar la educación física a tu día a día"

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Juan Carlos Colado, Catedrático de Ejercicio Físico para la salud

Internet está repleto de gurús del fitness. Pero muchas veces son aficionados, que tienen buenas rutinas, están en forma, pero que no cuentan con estudios, o no respaldan sus recomendaciones con hechos científicamente probados.

Y esto es muy peligroso, porque sus seguidores jóvenes quizás no noten los efectos de hacer ejercicios lesivos a corto plazo, pero lo harán al largo. Y los que se fían de lo que dicen, pero ya tienen una edad más avanzada, están expuestos a sufrir lesiones.

Y todo ello en un país, el nuestro, en el que los datos de las personas que acceden a gimnasios o recintos deportivos no para de crecer:

Un estudio de la cadena de gimnasios Synergym señala que el 66% de los españoles que realizan deporte lo hacen en los gimnasios. Además, el 52% de los encuestados son heavy users, usuarios que acuden al gimnasio cuatro veces a la semana o más.

Por eso, es importante contar con profesionales que sepan aplicar los criterios y conocimientos necesarios para ponerse en forma de manera segura. Es el caso de Juan Carlos Colado, Catedrático de Ejercicio Físico. Que hoy está con nosotros para contarnos cómo hacerlo

