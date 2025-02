Sara Tarres: "Es más habitual de lo que creemos que se nos pase por la cabeza el 'no soporto a mi hijo'"

Sara Tarrés es psicóloga especializada en psicopatología infantojuvenil y ha pasado por los micrófonos de Por Fin. Tarrés tiene la capacidad de explicar de manera sencilla cuestiones complejas: “Cada adolescente vive a su manera el crecimiento. Hay niños más fáciles y otros más intensos, que viven más las emociones y nos pueden generar más conflicto, pero este no siempre es malo porque nos permite reflexionar, pensar…”.

Preguntada la psicóloga sobre si es normal en un momento determinado pensar ‘no soporto a mi hijo’, ha dicho que: “Ocurre con más frecuencia de lo que nos creemos. Es producto de la frustración, del agotamiento, de la falta de conexión…”. En ese momento nos explica que hay que preguntarse que nos está diciendo ese malestar y sobre todo pensar antes de reaccionar.

Tenemos que darnos unos minutos para no reaccionar y sí responder sabiendo que lo que nos están diciendo no es odio, es una forma de expresar, no correcta y exagerada, lo que sienten