La encinona de 600 años que se ha quemado en los incendios

Los incendios nos están dejando imágenes devastadoras en todos los focos activos de la Península, gente obligada a evacuar sus casas por el avance de las llamas, que está arrasando los pueblos. Una de las mayores pérdidas en este sentido es la de la encinona leonesa de Genestacio de la Vega con más de 600 años de historia.

Los incendios que este agosto de 2025 han marcado una de las páginas más tristes de la historia reciente de España y que han devastado la provincia de León continúan dejando imágenes que nunca hubiéramos querido presenciar. Una de las más difundidas y con mayor carga simbólica fue compartida el pasado fin de semana por Roberto Carracedo.

En ella aparece la Encinona, como llaman en Tierras Bañezanas a la majestuosa encina que constituye el orgullo de Genestacio de la Vega. Tras el paso del fuego, su corteza aparece ennegrecida, sus ramas quemadas se elevan con ese mismo color, y en lo más alto aún resisten algunas hojas secas. A su alrededor, solo queda un paisaje teñido de negro.

Joselu Quintana, vecino de Genestacio de la Vega, ha analizado en Por fin con Isabel Lobo la devastadora imagen de la Encinona.