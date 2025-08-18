Emilio del Río, ¿más clásicos y menos prozac?

Emilio del Río es escritor, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y activista por las humanidades clásicas. También es doctor y profesor titular de filología latina en la Universidad Complutense de Madrid, y es autor del libro "Carpe Diem: autoayúdate con los clásicos".

En medio del ajetreo de la vida moderna, necesitamos detenernos y apoyarnos en las enseñanzas de los autores clásicos, que ofrecen consejos valiosos para vivir mejor. Como no siempre es fácil acceder a esas ideas, autores como el entrevistado de este lunes en la Hora Traspapelada, ayudan a acercarlas al público, porque conocen y aman profundamente esa tradición.

La vida de Emilio del Río Sanz

Emilio del Río Sanz (Logroño, 1963) es doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense de Madrid, donde también es profesor titular. Ha sido becado en la Universidad de Oxford y es experto en oratoria clásica y comunicación política.

Es creador del exitoso podcast Locos por los clásicos, por el que recibió el Premio Ondas en 2024. También participa en tertulias culturales en Onda Madrid y escribe columnas en Las Provincias y La Vanguardia.

Ha sido senador y diputado por La Rioja con el Partido Popular, y ocupó varios cargos en el Gobierno de La Rioja, incluyendo consejero de Presidencia y Justicia. Desde 2019 es director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid.

Latín Lovers, Calamares a la Romana, Locos por los clásicos, Pequeña historia de la mitología clásica y Carpe Diem. Fundador de la Colección Quintiliano de Retórica y Comunicación.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2019), el Premio LIBER (2023), y el Premio Cedro (2022), por su labor en defensa de la cultura y los derechos de autor.