Elías Rodríguez Picón y la restauración de la Capilla Sixtina

Elias Rodríguez Picón, imaginero pintor y escultor onubense, es el especialista seleccionado en Por fin para tratar la importantísima obra de reestauración de la Capilla Sixtina que se va a producir en 2026 y que supondrá de una intervención especial que busca preservar la obra renacentista de Miguel Ángel.

Miguel Ángel fue encargado en 1508 por el Papa Julio II para decorar la bóveda de la Capilla Sixtina, ubicada en el Vaticano. Aunque Miguel Ángel era principalmente escultor, aceptó el encargo monumental que le tomó cuatro años completar. Pintó una impresionante serie creando una obra maestra que revolucionó el arte occidental y sigue siendo uno de los referentes pictóricos más importantes de la historia.

Años más tarde, Miguel Ángel pintó también en la pared del altar el famoso "Juicio Final", encargado por los papas Clemente VII y Pablo III. Ambas obras, son joyas que atraen a millones de visitantes. Estas creaciones consolidaron la Capilla Sixtina como una maravilla del arte mundial.