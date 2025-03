Elena Rivera: "Hay un caso transversal que dura toda la temporada, pero en cada capítulo hay un historia distinta"

“Perdiendo el juicio” es la nueva serie de Atresmedia protagonizada por Elena Rivera, que se estrenó el pasado domingo en Atresplayer y que, posteriormente, aterrizará en el prime time de Antena 3… Un drama jurídico apasionante que cuenta la historia de Amanda, una abogada prestigiosa que sufre un grave estallido de su TOC durante un juicio crucial. A partir de ese momento su carrera caerá en picado y tendrá que afrontar nuevos retos. Elena Rivera encarna a Amanda, este proyecto le llega hace más o menos un año: “Me escribe el productor Luis Santamaría para contarme el proyecto, y ya me llamó la atención. Me dice es un tipo de Ally McBeal, y eso me interesaba”, ha explicado la actriz en Por Fin.

Rivera para prepararse este papel ha tenido que informarse, leer libros, ver documentales: “No tenía nadie a quien agarrarme porque no tengo a nadie cercano que es el TOC. Mi personaje en algunos momentos lo lleva bien, pero en otros puntos de la serie se ve el sufrimiento”, ha señalado la actriz.

“Aquí hay un señalamiento continuo, lucha por recuperar el prestigio”

“Perdiendo el juicio” no es una serie sobre el TOC, sino una serie familiar, de abogados, que en cada capítulo resuelve un caso diferente. “Hay un caso transversal que dura toda la temporada, pero en cada capítulo hay un caso distinto. Esto creo que enriquece a la serie”, ha indicado Elena Rivera.

Empezó con 6 años en Menudas Estrellas y a los 13 se incorporó a Cuéntame. Aunque el éxito le sonreía, no se fio. Estudió Magisterio de Educación Infantil: “Podía intuir que podía dedicarme a esto desde primero de carrera, pero es algo que siempre he querido hacer. Me ayudaba a mantener los pies en el suelo”, ha dicho Rivera.