Eduardo Noriega: "Parecido a un asesinato habla de hasta donde puede llegar un padre por proteger a un hijo"

Ya se puede ver en los cines ‘Parecido a un asesinato’, la vuelta al cine de todo un veterano del thriller como es el director Antonio Hernández, autor de intrigas como ‘En la ciudad sin límites’, que llevaba 10 años sin rodar un largometraje.

Para este regreso se ha rodeado de Blanca Suárez y de otro veterano de los thrillers como Eduardo Noriega, protagonista de ‘Tesis’ o ‘Abre los ojos’, que en ‘Parecido a un asesinato’ forma parte de un triángulo dramático formado por un padre, una hija y una mujer atrapada entre ambos y su pasado.

Un relato en el que todos son testigos de verdades paralelas y que lleva al límite al espectador como el mejor ‘true crime’, pero con la clásica fórmula del thriller psicológico. Algo que conoce muy bien Eduardo Noriega.

Sobre los paralelismos del género con el true crime, Eduardo ha comentado: "Son géneros completamente distintos, y es verdad que el true crime cuando sabemos que son hechos reales pues yo creo que otorga un morbo especial. Es como que te da mucha curiosidad saber que eso ha pasado de verdad. Pero lo bonito de la imaginación, de la ficción, es que la ficción también hace que nos miremos en el espejo y a lo mejor no nos suceden cosas tan extremas, pero sí que nos podemos identificar con con algún personaje o con alguna situación"

Y describió su último trabajo: "Parecido a un asesinato habla, por ejemplo, de hasta dónde puede llegar un padre por defender, por proteger a un hijo, a una hija. Entonces, obviamente, sin que suceda ningún tipo de crimen en la vida real sí que es algo que nos planteamos todos como padres o como madres: Hasta dónde llegaremos a perdonar a un hijo. No se si cometer algún error, algún fallo, algún delito y dependiera de nosotros que lo denunciáramos o no"

Por último, tenía claro por donde debía ir el trabajo actoral relacionado con su papel como padre: "Algo fundamental en la película era el vínculo del padre y la hija. Y yo estaba convencido que hay que trabajarlo previamente para que luego se vea en pantalla. Es decir, yo tenía que crear ese vínculo junto con Claudia Mora, la debutante, para que luego, con una mirada o con un abrazo, o simplemente cogernos de la mano, se sienta que entre ellos dos hay algo, hay algo mucho más intenso que una simple actriz y un simple actor delante de cámara"