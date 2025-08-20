ACTUALIDAD

Diego Juez: "Hemos creado una red de solidaridad entre todos los centros para poder ayudar a evacuar a la gente"

El presidente de la Fundación Acalerte analiza el proyecto en Por fin con Isabel Lobo para tratar de ayudar a que los afectados se levanten de la situación

ondacero.es

Madrid |

Diego Juez, presidente de la Fundación Acalerte, ha analizado en Por fin las medidas que están tomando con sus centros residenciales para ayudar a los afectados por los incendios en España: "En Castilla y León los servicios sociales han funcionado. Tenemos ya establecidos unos protocolos para distintas emergencias por si se produce cualquier catástrofe, por efectuar alguna evacuación rápida o las medidas que haya que tomar".

Su proyecto de red solidaria entre residencias está sirviendo de gran ayuda: "Las vamos revisando y cada vez nos van surgiendo más cosas. Si se produce alguna complicación, constantemente se va renovando. Hemos creado una red de solidaridad entre todos los centros para poder ayudar a evacuar a la gente nada más se da la orden".

Desplegamos comunicación directa con familiares por si pueden llevarlos de manera directa. Hay coordinación directa entre gerencia de servicios sociales, aquí se les habilitan habitaciones y se les dan todo lo que necesitan
