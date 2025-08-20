Diego Juez: "Hemos creado una red de solidaridad entre todos los centros para poder ayudar a evacuar a la gente"

Diego Juez, presidente de la Fundación Acalerte, ha analizado en Por fin las medidas que están tomando con sus centros residenciales para ayudar a los afectados por los incendios en España: "En Castilla y León los servicios sociales han funcionado. Tenemos ya establecidos unos protocolos para distintas emergencias por si se produce cualquier catástrofe, por efectuar alguna evacuación rápida o las medidas que haya que tomar".

Su proyecto de red solidaria entre residencias está sirviendo de gran ayuda: "Las vamos revisando y cada vez nos van surgiendo más cosas. Si se produce alguna complicación, constantemente se va renovando. Hemos creado una red de solidaridad entre todos los centros para poder ayudar a evacuar a la gente nada más se da la orden".