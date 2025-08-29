entrevistas en por fin

El desafío de las ciudades frente al auge del turismo hace que las ciudades planeen nuevas formas de regularlo

El turismo sigue siendo motor económico en España, pero también un desafío para la convivencia en nuestras ciudades: El auge de los pisos turísticos, la masificación en los cascos históricos o la presión sobre el mercado de la vivienda están obligando a muchos ayuntamientos a repensar su modelo turístico.

El turismo ha llenado nuestras calles de vida… pero también de tensiones. ¿Cómo se regulan estas nuevas dinámicas sin perder la esencia?

De norte a sur, las ciudades españolas están buscando fórmulas para ordenar el turismo y devolver el equilibrio entre visitantes y residentes.

Toledo ha puesto en marcha varias restricciones para que la convivencia entre vecino y visitante sea la mejor posible. La ciudad imperial ha prohibido grupos turísticos de más de 30 personas en el Casco Histórico… Y por eso hablamos con José Manuel Velasco, concejal de Turismo.

