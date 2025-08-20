David Sojo habla en Por fin sobre como tratar la ecoansiedad a causa de los incendios

David Sojo, psicólogo clínico que trabaja en la eco-ansiedad, analiza en Por fin como reaccionan las mentes de los afectados por los incendios y la manera en la que se produce un incremento de la ansiedad: "Tienes que estar preocupado. Hay gente que le supera la ansiedad. Los síntomas aparecen en gente que no quiere ver la televisión, que no paran de hablar de lo mismo y entran en bucle. Lo lógico es estar un poco preocupado, pero esto se problematiza es cuando entras en bucle".

El psicólogo cuenta que "Hay gente que está enfadada, lo canaliza y que no tienen esa preocupación. Mientras que otros te cuentan todos los bucles como que no pueden dormir o no pueden comer. Muchas veces es peor la preocupación que la ocupación. La segunda es que ya has pasado por cosas muy duras pero sabes lo que es. La ansiedad que te genera la preocupación es muy superior a la ocupación. Cuando dejamos correr a nuestra imaginación, es donde se genera la ansiedad".

"Una experiencia de estas puede ser muy traumática. Hay personas que no lo manejan nada bien y que tienen estrés post traumático de la experiencia que han pasado", indica David.