David Bustamante, presenta 'Inédito': "Si yo me perdono, ¿Quiénes son los demás para juzgarme?"

David Bustamante ha afirmado en una entrevista en Por Fin de Onda Cero que con Inédito, su último disco, ha vivido "el principio del resto de mi carrera". El artista ha destacado que este nuevo proyecto, compuesto por completo por él, le ha permitido reconectar con la ilusión que, con los años, había empezado a diluirse en la rutina. "Me llena contar mis historias en el silencio de una hoja en blanco", ha confesado.

El cantante ha señalado que necesitaba dar un paso más en su evolución musical, a pesar del miedo inicial: "Siempre uno tiene esa vergüenza y ese miedo. Inseguridad total". Rodeado de grandes compositores a lo largo de su trayectoria, ha reconocido que, como intérprete, se sentía realizado, pero incompleto. Apostar por sus propias canciones ha sido un reto personal y profesional.

Temas como Soy capaz revelan un mensaje directo contra las críticas y el juicio público en redes sociales. "Es un hate a los haters", ha explicado, denunciando la dureza de la exposición mediática: "La gente se pasa tres pueblos, se meten con tu físico como si alguien fuera perfecto".

Bustamante también ha destacado que no reniega de su pasado. En su gira actual repasa sus grandes éxitos con nuevos arreglos: "Les he hecho un arreglo totalmente novedoso para que vayan con la misma temperatura que el resto de las producciones". Así, el público podrá redescubrir temas como Devuélveme la vida o Dos hombres y un destino.

Con 43 años y una mirada madura, ha asegurado que ya no sigue modas ni se disfraza para encajar: "Tengo la madurez para contar mis historias a mi manera". También ha reivindicado la importancia de la calma y el arraigo: "Volver a mi tierra me repara", ha dicho sobre sus escapadas al norte.

El próximo 30 de noviembre cerrará su Tour Inédito con un concierto en Las Ventas que promete ser inolvidable: "Voy a hacer un concierto muy, muy, muy bonito, muy especial. Despidamos con un broche de oro esta gira que ha sido increíble".