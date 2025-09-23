Darío Menor te descubre la huella española en algunos de los monumentos de Roma

La Plaza Navona es un lugar muy ligado a la historia de España. Porque en esta plaza se encontraba la Iglesia de Santiago de los Españoles, es decir, la Iglesia nacional del Reino de Castilla, que además tenía a su lado un hospital para los peregrinos que llegaban, es decir, para los romeros.

Si nos trasladamos al siglo XV, podemos imaginarnos este lugar repleto de cardenales, prelados, mercaderes y diplomáticos españoles, hasta el punto de que la llamada ‘natio hispana’, es decir, la comunidad hispánica, era la más numerosa entre los grupos extranjeros presentes en Roma.

Porque a esta iglesia de Santiago se unía una segunda, la de Montserrat, que se encontraba a poca distancia, estaba ligada al reino de Aragón y que sigue hoy funcionando como parroquia de los españoles.

La prueba más evidente de la influencia que España tenía entonces en Roma es lo que ocurrió en 1492. No fue sólo el año del descubrimiento de América y de la conquista de Granada. El 11 de agosto de aquel 1492 que acabaría llenando los libros de historia con tanto acontecimiento fue elegido como Papa número 214 de la Iglesia católica Rodrigo de Borja.