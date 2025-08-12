Daniel López, exdirector de la OMS, analiza el repunte del Covid-19 en España y asegura que el Chikungunya no supone un riesgo poblacional

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, ha analizado en Por fin con Isabel Lobo el repunte del COVID-19 con la incidencia de la nueva variante durante los meses de verano:

"Hay un incremento en la incidencia de Covid-19 en estos meses de verano que viene de una nueva variante de tipo recombinante que viene originada por una mezcla de Omicron con las variantes anteriores. Tiene la característica de resistir más la inmunidad tanto natural como artificial".

El epidemiólogo especializado en crisis sanitarias asegura que la influencia del virus está saturando la atención primaria y hospitalaria "por los cuadros de cansancio, de fiebre, de dolores de garganta, faringitis y de mucha ronquera, aunque no es terriblemente severa".

La gente tiene que concienciarse de la importancia que tendrá vacunarse en otoño

Daniel López incluye en que el repunte del Covid-19 está mutando en nuevas variantes que se transmiten con más facilidad: "Ya hemos visto como en el Reino Unido más del 40% de los nuevos casos vienen están nueva variante. El sistema de vigilancia epidemiológica centinela de España muestra un incremento notable de la proporción de enfermedades respiratorias referentes al COVID-19".

Otro de los puntos más importantes de la entrevista con el exdirector de acción sanitaria de la OMS es la concienciación de la sociedad en utilizar la mascarilla en centros sanitarias, transporte público y de vacunarse anualmente "para mitigar los efectos de las nuevas variantes".

El virus del Chikungunya del mosquito tigre

Daniel López también ha analizado la influencia del virus Chikungunya que está cogiendo fuerza en China por el repunte a causa de las picaduras de los mosquitos tigre. El país asiático está tomando medidas para controlar el incremento de los casos con fumigación, control sanitario y cuarentenas obligatorias. Los ciudadanos que no protegen ante el riesgo pueden recibir multas de hasta 10.000 yuanes:

"Es importante señalar que es un virus parecido al Dengue o Zica. No se transmiten directamente de persona a persona. Para que haya un problema de salud pública necesita haber una alta densidad de mosquitos que la transmitan. Hay que mantener las acciones de control para evitar lugares con charcos o recipientes que puedan dar lugar a criaderos de mosquitos que aumenten la densidad".

El riesgo está en casos importados que pueden dar lugar a que mosquitos que habiten en zonas aisladas, puedan transmitirlo a más personas

Inclusive, el epidemiólogo señala que también habita en España y que "hubo una alerta sanitaria en el País Vasco hace unas par semanas por algunos casos de Chikungunya. En la medida que tengamos controlado al mosquito, no tiene que haber ningún riesgo poblacional. Tiene presencia en algunas zonas de España como la costa Mediterránea y el sur de Europa. En Andalucía y Extremadura hubo problemas con la transmisión del virus del Nilo a lo largo de varios meses".