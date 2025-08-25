La ‘cuesta de septiembre’ afronta su regreso más caro: hasta 500 euros por alumno en la vuelta al colegio

Con las mochilas listas para estrenar y las alarmas a punto de volver a sonar temprano, las familias hacen cuentas ante el regreso a las aulas. La cuesta de septiembre, que este año puede dispararse hasta los 500 euros de media por alumno, según datos de la OCU.

María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), recuerda en Onda Cero que los precios llevan años en ascenso: “La subida ha sido notable. No tiene pinta de bajar. Muchos de los productos que usamos en la vuelta al colegio no bajan y la cuesta de septiembre es cada vez más costosa”.

Destaca que, pese a la presión económica, existen programas de ayudas públicas en muchas comunidades autónomas, algunas de ellas con libros de texto financiados al 100%. Aun así, señala que los precios de comedor o las actividades extraescolares terminan definiendo la economía familiar: “Las administraciones hacen grandes esfuerzos, pero las necesidades deben seguir siendo cubiertas”.

Por su parte, la economista Natalia de Santiago, experta en finanzas, subraya que este mes resulta tan exigente financieramente como enero, aunque con un matiz: “La cuesta de septiembre es igual o peor, pero también supone la oportunidad de volver a empezar de cero más descansados”.

Recomienda a las familias planificar a largo plazo: “Aunque lleguemos apurados después del verano, es el momento de pensar en el siguiente y tratar de reservar mes a mes un pequeño margen para que la vuelta no nos coja tan justos”.