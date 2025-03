'Los cuernos de don Friolera', el esperpento de Valle-Inclán que llega al teatro con Roberto Enríquez y Nacho Fresneda

Hace 100 años, Valle-Inclán publicaba 'Los cuernos de don Friolera', uno de los tres esperpentos que conforman la obra 'Martes de carnaval'.

Valle-Inclán busca retratar a la España de principios del siglo XX. El autor critica los prejuicios morales de la pérdida del honor por las infidelidades. Pretende burlarse de sus personajes y de los comportamientos que tienen. Unos personajes que son interpretados, entre otros, por los actores españoles Roberto Enríquez y Nacho Fresneda.

Ante el debate de si una infidelidad puede dañar el honor hoy en día, Roberto Enríquez es claro: "Creo que no ha perdido nada de vigencia". De hecho, según argumenta, hay "dos fantasmas que persiguen a la humanidad. A las mujeres les persigue el fantasma de la virtud (que una mujer no sea virtuosa) y que un hombre no tenga a salvo su honra, su honor (ser un cornudo, un calzonazos)", asegura.

En la misma línea, Nacho Fresneda añade que actualmente "estamos viendo cómo la gente joven cada vez se controla más con el móvil". Unos "comportamientos tóxicos que se van reproduciendo en gente cada vez más joven y que hacen mucho daño".

Todas estas cuestiones se abordan en la obra teatral que se estrena este martes. Una obra que también tiene su fundamento en las fake news, o noticias falsas entonces. "Creo que el pensamiento crítico está algo flojo. Eso de informarse antes de hablar no se lleva mucho", explica Fresneda. "Quiero reivindicar y defender la gran modernidad de este personaje (Pachequín). Si el público no se ríe hemos fracasado".