Aunque pueda parecer extraño… El cristal a través del que miras el mundo cada día puede condicionarte toda la semana. He acechado atentamente a la presentación de las gafas más inteligentes del planeta y demuestran que no todo se ve bien a la primera.

"That's too bad. I don't know what happened"

Nada, que no funcionaban, ni a la primera ni a la tercera. Bueno, según justificaba el CEO de Meta, no eran las gafas sino la conexión al wifi lo que daba fallo. Para el caso, el resultado el mismo: la nada. Y en eso aquí en España sí que tuvimos a un gran visionario.

"Yo estoy muy capacitado para no hacer nada"

Fernando Fernan Gómez adelantó sin retrovisores a los daneses, que hoy ostentan la sabiduría del arte de no hacer nada. Y qué es lo de no hacer nada con la intención de no hacer nada, de nada…¿? = Otro gran lujo de estos tiempos. Tanto, como el poder adquisitivo para comprar unas gafas que te lo den todo visto. El decidir no hacer nada implica una decisión que te da tiempo a tomar. El ser humano en modo supervivencia no tiene ese margen para replanteárselo.

Y ahí está. Hay unas gafas que sí son necesarias: Las gafas del verlo venir. No unas fantásticas que adivinen el futuro, sino unas que son invisibles para quien las lleva, pero que le permiten adelantarse a lo que puede suceder porque tiene conocimiento de las materias. Observando sigilosamente empieza a dar la sensación, casi un año después, de que los que tienen que tomar decisiones de vida o muerte para la población se podrían haber estado dedicando, a la hora de la verdad, al arte de no hacer nada, mientras la palabra al revés lo hacía todo: la DA-NA.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de DESCONEXIÓN. Marck Zuckerberg le echa la culpa al wifi del fallo de sus gafas inteligentes. Sobre la DANA, la desconexión de responsabilidades. Del fallo de las pulseras de agresores, la desconexión con la sensación de desprotección de las víctimas.

Aullado de otra manera: una incidencia puntual

No todo puede quedar en nada.