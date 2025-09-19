¿Conoces la mayor colección de artículos sobre ciclismo de España?

Acaba de terminar La Vuelta a España, con mucha polémica por las manifestaciones que se han producido pro-Palestina, que han obligado a terminarla de forma abrupta.

Valoraciones políticas a parte... este evento lleva celebrándose en nuestro país desde el 29 de abril de 1935. La segunda edición se disputó en mayo de 1936. Tras la Guerra Civil, se disputó a saltos, hubo siete ediciones entre 1941 y 1954, hasta que en 1955 logró continuidad e importancia, y en 1979 dio el salto al directo televisivo.

Sobre el año 1959, comienza la historia del siguiente invitado:

José María Pérez descubrió, siendo muy pequeño, que su pasión era el ciclismo, y comenzó a coleccionar objetos que recogía en las carreras.

Bueno, pues tanta pasión, y tantos objetos acumuló, que hoy es el propietario de la mayor colección de objetos de ciclismo de España.

Cincuenta mil artículos componen el Museo de Ciclismo del Pirineo, que en realidad es una colección privada.

Fotografías, bolsas de avituallamiento, bidones, trofeos... Y mallots. De estos últimos tiene unos catorce mil.