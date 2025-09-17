Conoce a Marta y Jesús, padres de acogida

Hay hogares que no se miden por sus paredes, ni por sus metros cuadrados, ni por su ubicación, sino por la cantidad de amor que son capaces de albergar…

Marta y Jesús son el mejor ejemplo de ello y de que una familia puede ser mucho más que lazos de sangre. En su casa han vivido más de 90 niños, cada uno con su historia, sus miedos y sus sueños. Ellos no buscan reconocimiento ni grandes gestos, solo ofrecer cariño a quienes más lo necesitan.

Y es que desde hace 25 años, este matrimonio aragonés ha abierto las puertas de su casa para acoger a menores que llegan con heridas invisibles. Cada uno de estos niños se ha llevado un pedacito de ellos, además de dejar una huella imborrable y toda una lección de vida para los tres hijos de Marta y Jesús, los dos primeros biológicos y la última adoptada.