El clan pirotécnico que ilumina las verbenas de verano

Los fuegos artificiales se están convirtiendo, si no los son ya, en algo imprescindible en las verbenas de verano. Reunirte con tus amigos o familiares por la noche para ver cómo se ilumina el cielo es todo un espectáculo. Pero poco se habla de las personas que hay detrás de todo este montaje tan maravilloso.

María José Lara, propietaria y presidenta de la Asociación Pirotecnias Valencia, habla en Por fin con Isabel Lobo sobre el arduo trabajo que hacen los pirotécnicos para llevar a flote este espectáculo valenciano.

Caballer, la prestigiosa empresa valenciana

Caballer FX Global Foc es una prestigiosa empresa pirotécnica de Moncada, Valencia, con una herencia que se remonta hasta 1877. Liderada en la actualidad por María José Lora Zamorano, quinta generación de una saga familiar de pirotécnicos que está vinculada al linaje Zamorano Caballer que dio origen a eventos tan emblemáticos como la Nit del Foc en València.

Destacan tanto por su capacidad artesanal como por su innovación tecnológica destacando efectos especiales y pirotecnia de alta precisión en sus castillos de fuegos artificiales. Además, María José Lora preside la asociación Piroval, lo que refleja su papel activo dentro del sector pirotécnico valenciano.

En Fallas 2025, Caballer FX fue la encargada de cerrar las Mascletàs con el espectáculo “València, foc i passió”, valorado como “intenso, potente, divertido y muy valenciano”.