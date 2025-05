El Chojin: "Pensaba que la forma de contar mis verdades era gritándolas, ahora entiendo que tengo que ser más sutil"

Domingo Antonio Edjang Moreno, El Chojin, nació en 1977 en Torrejón de Ardoz (Madrid) y fue estudiante de ingeniería aeronáutica y físicas, sin embargo, su vida cambió cuando se topó con el rap. Cuando empezó a componer este estilo de música en España dominaba el pop, no importó, y en 1999 publicó su primer trabajo. Ahora, 25 años después, publica 'Balance' su nueva obra que contará con la colaboración de más de 30 artistas de 12 países distintos, incluido Dani Martín. "Antes pensaba que la forma de contar mis verdades era gritándolas y ahora entiendes que tienes que ser más sutil", ha expresado.

El Chojin está reconocido por revistas como Rolling Stone o Billboard como uno de los 50 raperos más influyentes de habla hispana; ostenta el récord Guinness al ser la persona que más sílabas ha logrado pronunciar en un minuto, 921 e, incluso, la reina Letizia ha utilizado sus versos en un discurso. Sin embargo, aún tiene el síndrome del impostor por haber conseguido colaborar con todos estos rostros reconocibles en su decimosexto disco.

Algo que no es habitual en sus letras es oír hablar acerca del amor romántico, sin embargo, en 'Quiero tu orgullo' expresa el ideal de conseguir el amor de alguien poco a poco: "Quiero ganarme ese amor, no la suerte que ha caído del cielo".

"No me siento referente", ha expresado Edjang, aunque entiende que mucha gente pueda verlo así. Esto hace que la responsabilidad pese más, puesto que "siempre tratamos de cumplir con las expectativas de la gente que quieres", pero uno de los principales motivos por los que no se siente como una referencia es porque es "un camino muy fácil para convertirte en tonto".

Sobre el momento que atraviesa el rap, ha confesado que "cada vez está más fuerte". Prueba de ello es que grupos históricos como SFDK consiguió vender 60.000 entradas en La Cartuja de Sevilla y que muchos jóvenes se sienten identificados en los nuevos artistas que emergen. Según Chojin, esto se debe a que a los raperos se les concibe como gente normal, como uno más de nosotros.

Entre sus planes de futuro está "seguir creciendo" y un proyecto que llevará a cabo junto a dos raperos mexicanos y que le tendrá alejado de España durante un tiempo. "El rap es como un muy buen amigo y siempre tienes algo de lo que hablar con él", ha concluido.