DJ Choco, el compositor rural de la España Vaciada

David Delgado vive en una pequeña aldea de Huelva con apenas 300 habitantes, un lugar sin discoteca, pero donde la música se convierte en protagonista durante el verano gracias a las fiestas locales. Su historia refleja cómo, en medio del declive de muchos pueblos por culpa de los incendios, la música y las celebraciones siguen siendo un punto de encuentro.

Encarna la figura del DJ Choco, un compositor rural que mantiene vivas las tradiciones festivas en la España que lucha por no desaparecer con canciones adaptadas a las edades de la gente que va de público. En estos meses, su agenda está completamente llena: julio y agosto son temporada alta para un DJ en la llamada España vaciada, donde las aldeas multiplican su población con la llegada de visitantes. Incluso en septiembre ya no tiene libres los fines de semana.

David Delgado, más conocido como Dj Choco, analiza en Por fin sus actuaciones y la situación en la que se encuentra una España que se cae a pedazos por culpa del impacto medioambiental.