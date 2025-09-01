Charlamos con Assumpta Serna desde el Festival Internacional de Cine de Venecia

Hace casi 40 años, Pedro Almodóvar agitó a crítica y público con ‘Matador’. Era su quinta película, un melodrama oscuro, extremo, incomprendido en su momento, en el que se mezclan pasión, toreo, asesinatos y sexo…

Uno de los grandes reclamos de ‘Matador’ era su espectacular reparto. Banderas, Poncela, Carmen Maura, Chus Lampreave, Julieta Serrano, Luis Ciges, nuestra Bibiana Fernández, Verónica Forqué, e incluso el propio Pedro Almodóvar. Un casting estelar en el que sobresalía una actriz igual de explosiva que la película…

Assumpta Serna se convirtió en una estrella tras su papel en ‘Matador’. Una estrella que se fue a hacer las Américas mucho antes que su compañero Banderas. Y es que lo petó tanto que se codeó con la mismísima Angela Channing en ‘Falcon Crest’…

Después de hacer las Américas, Assumpta Serna volvió a casa, pero el recibimiento no fue el mejor.

Los papeles no fluían y se reinventó como escritora y profesora.

Eso sí, nunca ha dejado de actuar.

Acaba de estrenar la película de terror ‘La coleccionista’ y justo hoy se encuentra en el Festival de Venecia para presentar una versión remasterizada de la película que la llevó al estrellato: ‘Matador’.