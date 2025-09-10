Cesc Gay: "Ahora, por suerte, las mujeres deciden sobre su vida"

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los divorcios han repuntado un 8,2%, llegando a más de 82.000 en 2024. Pero lo más interesante es el perfil de los que se divorcian en España: la mayoría, más de un 30%, se producen después de más de 20 años de matrimonio.

La edad media es de 49 años para los hombres y 46,6 para las mujeres.

Pero hay un dato muy sorprendente: los divorcios a partir de los 50 años se han disparado un 40% en una década.

Es el caso de Eva, una mujer de 50 años, casada desde hace más de veinte años y con dos hijos adolescentes. Pero Eva no decide separarse de su pareja por el desgaste, el alejamiento o la falta de comunicación, no. Eva lo que quiere es volver a enamorarse…

‘Mi amiga Eva’ es la nueva película de Cesc Gay, que llega el próximo 19 de septiembre a los cines.

Una comedia de un tema que podría ser muy dramático sobre el juego del amor y la necesidad de volver a enamorarse antes de que sea demasiado tarde de una mujer, Eva, interpretada por Nora Navas.