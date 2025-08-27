Carmen Serrano, la mujer que rompió 775 años de prohibición en la pesca de la Albufera

En el corazón verde de Valencia muy cerca de El Saler late La Albufera, un espacio único donde el agua, la memoria y la tradición se entrelazan entre arrozales y barcas. Durante siglos, este lago ha sido sinónimo de pesca de anguilas y cangrejos, pero también de normas que dejaron en la sombra a muchas mujeres.

Y es que, hasta el año 2008, tras 775 años de prohibición, ellas no podían trabajar legalmente en este lugar, a pesar de conocer el oficio tan bien como los hombres y de haberlo practicado en silencio. La historia de La Albufera, por tanto, no solo guarda ecos de naturaleza y gastronomía, sino también de lucha y desigualdad.

Hoy hablamos en Por fin con una de esas pioneras que rompieron la exclusión. Ella es Carmen Serrano, de 66 años, quien se convirtió en una de las primeras mujeres en reivindicar su derecho a pescar con total legitimidad.