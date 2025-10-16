Carmen Posadas: "La novela que gana el Premio Planeta tiene que ser una novela que guste a un público amplio"

Todo preparado para la entrega del Premio Planeta, el galardón literario con mayor dotación económica del mundo, con una cuantía de un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista.

En esta edición, la número 74, la participación se ha disparado, alcanzando una cifra récord. Se han presentado 1.320 novelas, de las cuales solo 10 llegan como finalistas. Seis autores dan la cara y el resto, las otras cuatro plumas, se esconden bajo seudónimo.

Después de que la novela histórica haya dominado las ediciones anteriores, este año el fantástico y los géneros híbridos se han colado con fuerza entre los participantes.

Los nombres, tanto del ganador como del finalista del Premio Planeta, se conocerán al filo de la media noche en la habitual cena literaria, que este año, vuelve a celebrarse en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Hablamos con Carmen Posadas, escritora, Premio Planeta 1998 con “Pequeñas infamias” y miembro del Jurado del Premio Planeta de este año.

Posadas comentó cómo viven los miembros del jurado esta noche tan especial de la literatura: "Nosotros estamos un cuartito votando. Por lo que no estamos en los corrillos y en lo que se comenta. Pero si estamos en una parte muy interesante que es la discusión literaria de las novelas que se han presentado."

Además, valoró positivamente la variedad de estilos presentados este año: "Este año hay una variedad muy grande, no siempre es fácil elegir entre géneros distintos. No tiene nada que ver una distopía con una novela fantástica, con una novela que es como una comedia romántica y por eso es siempre interesante esta discusión."

Carmen, reveló lo que tiene que tener un ganador del Premio Planeta: "Yo siempre tengo muy presente una frase de José Manuel Lara Hernández, fundador de este premio: Él siempre decía que la novela que gana el Premio Planeta tiene que ser una novela que guste a un público amplio. Por ejemplo, James Joyce nunca ganaría el Premio Planeta, pero sin embargo Dickens sí."