Carme Chaparro: "En mi carrera han pesado más los momentos divertidos"

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Carme Chaparro, que desnuda los abusos del poder mediático en su thriller "Venganza"

Ella no ha tenido que documentarse demasiado para escribir su última novela. Durante más de dos décadas ha vivido de cerca ese mundo.

Ha visto cómo se gritan órdenes por el pinganillo, cómo se juzga el físico de las mujeres o cómo se protege a los intocables. Periodista curtida en la inmediatez de la noticia, Carme Chaparro conoce de primera mano los pasillos donde se decide qué se cuenta y qué no se cuenta.

Y desde ahí ha construido su última novela, un thriller trepidante que se adentra en los entresijos del sistema mediático, judicial y político para cerrar la trilogía que comenzó con “Delito” y “Castigo”.

Client Challenge

En esta nueva entrega, la muerte de un influyente magnate de la comunicación destapa una red de chantajes, abusos y encubrimientos que salpica a periodistas, jueces, forenses y figuras claves del poder. Narrada con la precisión de un forense y la rabia de quien ha visto demasiado, “Venganza” no es solo una historia, es una denuncia disfrazada de ficción… una herida abierta que interpela, incomoda y obliga a mirar donde nadie quiere ver… Pero, ¿Qué ocurre cuando la justicia no llega, pero la venganza sí?

