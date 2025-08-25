De Carlinhos Brown a Johan Cruyff y Lionel Messi: Eugenio Rodríguez, 48 años en el aire

Eugenio Rodríguez Casado es aviador. Lleva volando 48 años, alrededor de unas 30.000 horas y unos 18.000.000 de kilómetros recorridos. "Los vuelos, dependiendo de a donde vayas, siempre había alguien que merecía la pena. El caso de Carlinhos Brown fue uno de los más especiales ya que nos estuvo cantando en cabina. Ahora cuando he visto a Lucrecia se nos han puesto los vellos de punta. Conozco a toda la estirpe cubana".

"He volado pocas veces solo, alguna vez que me ha ido ir a recoger aviones a EEUU, lo he hecho solo y te reencuentras contigo mismo. Casi siempre hemos volado juntos en tripulación y a cualquier hora del día. Siempre he pensado que donde he llegado está muy por encima de mis expectativas".

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Eugenio reconoce que también ha llevado a equipos de fútbol a lo largo de toda su trayectoria. Concretamente, al FC Barcelona de Johan Cruyff y con el paso del tiempo al de Lionel Messi después de ganar la Supercopa de Europa.