Blanca Pons Sorolla: "A través de la correspondencia descubrí a mi bisabuelo"

No puede negarlo. Su apellido le delata. Blanca Pons Sorolla es la bisnieta de uno de los mejores pintores valencianos de todos los tiempos. "Mi abuela no quiso quitarle protagonismo a su marido, por eso unieron los dos apellidos", ha explicado Pons Sorolla. Ella no llegó a conocer a Joaquín Sorolla, porque murió 25 años antes de que ella naciera. Pero se dejó imbuir por su legado artístico…

Creció rodeada de cuadros, mientras escuchaba las historias que su abuela le contaba del pintor. "Mi abuela tenía mucha admiración y mucho cariño por su padre. Nos mezclaba los cuentos con la realidad vivida", ha indicado la bisnieta de Sorolla.

Diplomada en Arte y Arquitectura de Interiores, es la mayor experta en la obra de Sorolla. "A través de la correspondencia descubrí a mi bisabuelo. Es muy necesario conocer a la persona que está pintando para entender muchas cosas", ha expresado Blanca, quien ha añadido que: "Cuando aparece su mujer Clotilde transmite mucho más cuando pinta". Pons Sorolla muestra a través de las cartas todo lo que le ocurre desde como se siente tras una sesión de pintura hasta la dificultad de conseguir un verde. "Era una persona que expresaba mucho", ha manifestado.

Lleva más de 40 años dedicada en cuerpo y alma a estudiar, catalogar, difundir y preservar la producción de su bisabuelo. Es Patrona de la Fundación Museo Sorolla y la autora de la biografía más completa de la obra del pintor. Además, es la persona autorizada para autentificar los cuadros de quien ella considera un “genio”, digno sucesor de Velázquez y Goya. El “maestro de la luz” que seguirá brillando más allá de los actos conmemorativos por el centenario de su muerte, que acaban de llegar a su fin.