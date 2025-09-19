Blanca Alarcón González: "Formar parte de una saga de orfebres que tiene 125 años es un orgullo"

Hace 125 años, en 1900, Salvador González García empezó a trabajar el arte de la platería en Antequera, en la provincia de Málaga. Lo hizo sin saber, que más de un siglo después, su familia continuaría con este oficio.

A golpe de martillo y cincel su hijo Pedro González trabajó en el taller dando forma a coronas, bandejas, relieves… y transmitió tanto esa pasión, que su hija Francisca continuó con ello.

Actualmente, es Blanca Alarcón González, la cuarta generación de esta familia, la que defiende el legado de los orfebres.

Blanca solo tiene cuarenta y ocho años, y lleva toda la vida, desde que era muy pequeña, viendo como su abuelo, su madre… recibían todo tipo de encargos, cómo se trabajaba la plata. Por eso, se formó en la escuela de joyería de Córdoba y, desde entonces, no ha dejado de defender su profesión: orfebre en la joyería Pedro González.