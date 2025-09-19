ESTO ES LO MÍO

Blanca Alarcón González: "Formar parte de una saga de orfebres que tiene 125 años es un orgullo"

Cuántas cosas podemos llegar a ser a lo largo de nuestra vida. Hay algunos que siempre lo han tenido claro. Otros que lo han ido descubriendo con el paso del tiempo. Elegir a qué nos queremos dedicar es una de las decisiones más complicadas. Parar y pensar, "esto es lo mío", esto es lo que quiero hacer. Detrás de cada profesión hay una vocación, una historia que merece ser contada y que suele pasar desapercibida. En Por fin les damos voz cada semana con Alejandra Carril.

Alejandra Carril

Madrid |

Hace 125 años, en 1900, Salvador González García empezó a trabajar el arte de la platería en Antequera, en la provincia de Málaga. Lo hizo sin saber, que más de un siglo después, su familia continuaría con este oficio.

A golpe de martillo y cincel su hijo Pedro González trabajó en el taller dando forma a coronas, bandejas, relieves… y transmitió tanto esa pasión, que su hija Francisca continuó con ello.

Actualmente, es Blanca Alarcón González, la cuarta generación de esta familia, la que defiende el legado de los orfebres.

Blanca solo tiene cuarenta y ocho años, y lleva toda la vida, desde que era muy pequeña, viendo como su abuelo, su madre… recibían todo tipo de encargos, cómo se trabajaba la plata. Por eso, se formó en la escuela de joyería de Córdoba y, desde entonces, no ha dejado de defender su profesión: orfebre en la joyería Pedro González.

