Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, galardonada con el Premio Liber 2025

Las bibliotecas son lugares a los que todos deberíamos acudir constantemente. Son lugares tranquilos que nos permiten aumentar nuestra cultura y conocimientos sobre una gran cantidad de temas relacionados con el sentido de la vida y la historia de nuestra sociedad.

Un detalle que conocen excepcionalmente bien en la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, que ha sido reconocida con el prestigioso Premio LIBER 2025 al fomento de la lectura en espacios abiertos al público. Un galardón otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España que destaca el compromiso constante de este centro cultural con la comunidad, su programación vibrante y su capacidad para generar sinergias con editoriales, librerías y escuelas.

Inaugurada en noviembre de 2005, coincidiendo con el Año del Libro y la Lectura, la biblioteca ‘Jaume Fuster’ se convirtió en la 29ª biblioteca pública de Barcelona y en un hito urbano tras la renovación del entorno de la Plaza Lesseps mediante un proceso participativo vecinal. Desde sus inicios, ha destacado por su papel central en el distrito de Gràcia y su conexión con el resto de la ciudad.

Carla Galve, directora de la biblioteca, habla en Por fin sobre el premio otorgado a la legendaria biblioteca de la ciudad de Barcelona.