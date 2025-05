Betty Missiego: “Melody es una gran profesional y lleva pisando escenarios muchos años”

Ya ha empezado la cuenta atrás para uno de los acontecimientos musicales más importantes del año: la gran final del Festival de Eurovisión. Mañana, a las nueve de la noche, en la ciudad suiza de Basilea veintiséis países competirán por conquistar Europa. Una Melody “valiente y poderosa” representará a España convirtiéndose en “Esa Diva” que en los últimos días ya ha escalado posiciones en las apuestas.

¿Conseguirá el “Huracán Melody” llevarse el micrófono de cristal a casa? Habrá que esperar… Pero quienes sí lo consiguieron fueron otras dos grandes estrellas. En 1968 una joven Massiel se alzó con la victoria, imponiéndose por la mínima a Cliff Richard, y logrando el primer triunfo para España. Sólo un año después, en 1969, en una edición histórica que acabó en un empate cuádruple entre España, Reino Unido, Francia y Países Bajos, Salomé repitió la hazaña.

Nunca más ha vuelto a ocurrir que cuatro países recibieran la misma puntuación. Pero si aquello fue llamativo, más sorprendente fue que Betty Missiego estuviera a punto de ganar si no llega a ser por los puntos que la propia España dio a Israel. Fue en 1979, en Jerusalén. La dama del cabello de ébano, el cisne de la canción, como la llamaron algunos iba liderando la clasificación, pero en el último momento quedó en una memorable segunda posición.

46 años después, su voz única -rica en matices y llena de emoción- aún se sigue recordando. Y “Su canción” sigue siendo una de las más emblemáticas de España en Eurovisión. “Han pasado tantos años y todavía la gente se acuerda de esos momentos, es muy bonito”, ha explicado Betty Missiego en Por Fin.

Preguntada por Melody, la artista ha indicado que: “Es muy profesional, lleva pisando escenarios muchos años y tiene mucha alegría en su interior, está efervescente. Yo la veo emocionada. La canción es buena, veremos cómo lo hace ella”

Sobre sus recuerdos mientras concursaba en Eurovisión ha dicho que: “Yo no me acuerdo. Solamente recuerdo los momentos del escenario, tenía la canción para mi. No me resultó difícil porque decía lo que sentía".

Betty Missiego ha señalado cómo eran para ella los festivales: “A mi me gustan los festivales, me encantan. Yo siempre digo que voy a luchar por ganar. Siempre he estado muy segura de la canción que he llevado. El cantar para mi es ver las cosas: veo un atardecer, un amanecer…”