Belén López, sobre su nueva película: "Ha sido todo un reto porque nunca había visto películas de miedo"

'La coleccionista', una película en la que Fátima, conocida como 'la coleccionista' que obsequia a los forasteros que llegan a Reino del Duero con una serie de regalos aparentemente inofensivos, llega a los cines este verano.

La película está protagonizada por la actriz y cantante española Belén López, quien asegura que "combina un relato sobrenatural con lo espontáneo". López asegura a que para ella hacer esta película "ha sido un reto supergrande" porque nunca había visto películas de miedo.

Si no escribo y canto las cosas que siento, al final me revientan dentro

Respecto a su faceta de cantante, la artista asegura que no lo ha dejado ni lo hará nunca. "Si no escribo y canto las cosas que siento, al final me revientan dentro. Las tengo que sacar en forma de canción, en forma de guion, de lo que haga falta, pero sacarlas y que no se queden dentro".

🔊 Escucha la entrevista completa en nuestra web y app.