Beatriz Benítez, la granadina que sobrevive al tumor cerebral más letal

¿Qué harías si te dieran de seis meses a un año de vida?... A Beatriz Benítez le dieron este pronóstico con tan solo 25 años, cuando le diagnosticaron un glioblastoma, un tumor cerebral que a día de hoy no tiene cura y cuya supervivencia apenas supera los dos años de media. Su caso es único, porque ha superado los siete y ha roto todas las estadísticas. “Los médicos no se lo explican, no se creen el diagnostico hoy en día. No solo he todas las estadísticas, sino que ahora llevo 16 meses con un tratamiento que solo servía para un año”, ha explicado Beatriz en Por Fin.

Su fortaleza y su tesón han sido su guía en un proceso en el que no han faltado las recaídas, las limitaciones físicas y los duros momentos. “Estoy en el mejor momento de la enfermedad porque he avanzado mucho con respecto a la movilidad”, ha señalado la granadina.

Cuando tenía 25 años le diagnosticaron un glioblastoma de grado IV. Sin embargo, los problemas médicos surgieron antes. “Con 10 años me dan crisis epilépticas. A los 18 años se vio que tenía un tumor, el cirujano creía que era benigno. Con 25 entré en el quirófano y se vio que era más agresivo”, ha narrado Beatriz.

Benítez ha escrito “Imparable”, en el que cuentas su historia. Si esta granadina mira al futuro quiere volver a las aulas, sueña con ser docente.