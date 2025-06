El aviso de una doctora en Economía: "Nos estamos convirtiendo en una sociedad que acumula deuda en lugar de ahorro"

Los menores españoles son de los europeos que tienen menos cultura financiera. Según el último informe PISA, cuatro de cada diez alumnos españoles no saben interpretar una factura ni una nómina, algo que alerta sobre la necesidad de mejorar los niveles de educación en materia financiera.

Para ahondar más en este tema, Jaime Cantizano entrevista en 'Por fin' a Elisabet Ruiz-Dotras, doctora en Economía y profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña.

"Muchos de los pequeños se creen que con tener un móvil ya eres rico porque ven a los mayores pagar con el teléfono", señala Ruiz-Dotras. "Es algo que distorsiona mucho la realidad".

Educación financiera en edades tempranas

"La educación financiera debe empezar en edades muy tempranas", explica la doctora en Economía. "A medida que van creciendo les tenemos que contar de dónde sale el dinero, valor del dinero y, sobre todo, la importancia del ahorro".

Según la experta, "nos estamos convirtiendo en una sociedad que va acumulando deuda en lugar de ahorro". Bajo su criterio, "en generaciones anteriores tenían más inculcada la importancia del ahorro".

Uno de los factores negativos que alimenta esta tendencia es la ausencia de educación financiera. "El plan de estudios español no incluye temas de educación financiera. No hay una asignatura específica a no ser que se escoja la optativa de economía", apunta Ruiz-Dotras.

Por ello, es importante que los menores sean conscientes de la importancia del dinero para que, en el futuro, tengan suficientes herramientas para manejarlo correctamente.